BTS раскроют подробности личной жизни в новых шоу Disney

Фото: AP Photo/Ahn Young-joon

Популярная южнокорейская музыкальная группа BTS примет участие в съемках нескольких шоу Disney. Об этом сообщили в CNN.

Известно, что участники группы снимутся минимум в двух эпизодах, один из которых будет посвящен знакомству с жизнью артистов "за кулисами". Также известно, что исполнители запишут концерт в Лос-Анджелесе.

По словам артистов, благодаря просмотру эпизодов фанаты смогут узнать больше о личной жизни южнокорейской семерки.

Ранее на аукционе Christie's в Лондоне был продан диск Боба Дилана за 1,77 миллиона долларов. Участниками основных торгов стали два человека. Имя обладателя диска не озвучили.