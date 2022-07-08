Диск Боба Дилана продали за 1,77 миллиона долларов

08 июля, 19:27
Фото: AP Photo/Chris Pizzello, File
На аукционе Christie's в Лондоне продали единственный экземпляр диска Blowin' In The Wind Боба Дилана. Об этом сообщает The Variety.
Запись обошлась победителю аукциона в 1,77 миллиона долларов (1,48 миллиона евро). Его имя пока не раскрывается, однако основные торги велись между двумя людьми.
На диске есть автографы Боба Дилана, музыканта и продюсера Ти-Боуна Бернетта и мастеринг-инженера Джеффа Пауэлла.
По легенде, Боб Дилан написал песню Blowin' In The Wind в кафе в Гринвич-Виллидже в Нью-Йорке. Диск стал первой студийной записью хита с 1962 года.
В начале июля на торги была выставлена мантия Мохаммеда Али, в которой боксер вышел на знаменитый бой с Джо Фрейзером в 1975 году. Лот оценили в 969 тысяч долларов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: