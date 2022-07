Диск Боба Дилана продали за 1,77 миллиона долларов

Фото: AP Photo/Chris Pizzello, File

На аукционе Christie's в Лондоне продали единственный экземпляр диска Blowin' In The Wind Боба Дилана. Об этом сообщает The Variety.

Запись обошлась победителю аукциона в 1,77 миллиона долларов (1,48 миллиона евро). Его имя пока не раскрывается, однако основные торги велись между двумя людьми.

На диске есть автографы Боба Дилана, музыканта и продюсера Ти-Боуна Бернетта и мастеринг-инженера Джеффа Пауэлла.

По легенде, Боб Дилан написал песню Blowin' In The Wind в кафе в Гринвич-Виллидже в Нью-Йорке. Диск стал первой студийной записью хита с 1962 года.

В начале июля на торги была выставлена мантия Мохаммеда Али, в которой боксер вышел на знаменитый бой с Джо Фрейзером в 1975 году. Лот оценили в 969 тысяч долларов.