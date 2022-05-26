Тимберлейк продал британской компании каталог своих песен за 100 млн долларов – СМИ

26 мая, 19:32
Фото: AP Photo/Matt Slocum
Американский музыкант Джастин Тимберлейк продал британской компании Hipgnosis Songs Management каталог своих композиций за 100 миллионов долларов, сообщает газета The Wall Street Journal.
Сделка была проведена от имени компании Hipgnosis Songs Capital, совместного предприятия Hipgnosis Song Management и инвестфонда Blackstone.
Подробности сделки не разглашаются, однако, по некоторым данным, она оценивается в 100 миллионов долларов.
Ранее кассету с записью невышедшей композиции экс-солиста The Beatles Джона Леннона продали на аукционе за 370 тысяч датских крон. Пленка датируется 5 января 1970 года, когда музыкант со своей супругой Йоко Оно был в Дании.
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