Кассета с неизвестной песней Джона Леннона ушла с молотка почти за 60 тыс долларов

Фото: bruun-rasmussen.dk

Кассету с записью не вышедшей песни бывшего солиста группы The Beatles Джона Леннона продали на аукционе Bruun Rasmussen Auctioneers за 370 тысяч датских крон. Это порядка 58,3 тысячи долларов.

Пленка датируется 5 января 1970 года, когда Леннон со своей женой Йоко Оно находился в Дании. На кассету помимо не обнародованной песни также записано интервью звездной пары датским школьникам и спетые Ленноном песни, среди которых неизданная композиция с названием Radio Peace.

"33-минутная запись также включает импровизированное выступление, после того, как один из мальчиков спросил Леннона, может ли он сыграть для них что-нибудь", – говорится в релизе на сайте аукционного дома.

Сообщается, что запись проходила в неформальной обстановке с участием примерно десяти человек.

Информация о коллекционере, купившем кассету, не разглашается.

Ранее на аукционе Omega Auctions за 110 тысяч долларов была продана уникальная пластинка с двумя хитами группы The Beatles – Till There Was You и Hello Little Girl.