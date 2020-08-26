Убийце Джона Леннона в 11-й раз отказали в досрочном освобождении

Фото: АР/New York State Department of Corrections

Мару Дэвиду Чепмену, убившему одного из основателей группы The Beatles Джона Леннона, в очередной раз отказали в досрочном освобождении, сообщает "Газета.ру".

19 августа совет по условно-досрочному освобождению отклонил его апелляцию. Чепмен пробудет за решеткой как минимум два года, пока снова не получит право на досрочное освобождение.

Ранее вопрос об досрочном освобождении Чепмена поднимался в августе 2018 года.

Восьмого декабря 1980 года преступник 5 раз выстрелил в спину культовому музыканту Джону Леннону, когда тот вместе с женой возвращался из звукозаписывающей студии Hit Factory.

Убийца признался, что перед преступлением испытывал колебания и даже молился.