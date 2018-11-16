Убийца Джона Леннона рассказал о колебаниях перед преступлением

Фото: AP/New York State Department of Corrections

Убийца музыканта культовой группы The Beatles Джона Леннона Марк Дэвид Чепмен признался, что перед преступлением испытывал колебания и даже молился. Об этом он сказал в ходе августовской телеконференции с участием инспекторов по вопросам условно-досрочного освобождения, передает агентство Reuters.

Во время телеконференции Чепмен находился в тюрьме "Вэнде" в городе Алден. Запись была опубликована по решению нью-йоркского департамента по делам исправительных учреждений и общественному контролю.

"Я слишком далеко зашел", − отметил 63-летний Чепмен, в день убийства получивший автограф музыканта. "Я помню, как мне пришла мысль о том, что вот, теперь альбом есть, он поставил на нем автограф, и можно идти домой", − вспоминает заключенный. "Однако я не мог уйти домой", − добавил он.

8 декабря 1980 года Чепмен пять раз выстрелил в спину Джону Леннону, когда тот вместе с женой Йоко Оно возвращался домой из звукозаписывающей студии Hit Factory. Полицейские застали убийцу на месте преступления за чтением романа Сэлинджера "Над пропастью во ржи". Сбежать он не пытался.

Впоследствии Чепмен рассказал, что также замышлял покушения на Элизабет Тейлор и Жаклин Кеннеди Онассис. Убийцу Леннона признали вменяемым и приговорили к пожизненному заключению с правом подачи прошения об условно-досрочном освобождении через 20 лет.

В конце августа 2018 года убийце Леннона в десятый раз отказали в досрочном освобождении. Это означает, что Чепмен проведет в тюрьме еще как минимум два года. Адвокат вдовы Леннона сообщил, что Йоко Оно отправила в комиссию по досрочному освобождению письмо, в котором попросила не выпускать Чепмена.

Также стало известно, что кинокомпания Universal Pictures ведет переговоры для получения прав на экранизацию истории отношений Джона Леннона и Йоко Оно.

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