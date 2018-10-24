Universal может экранизировать отношения Джона Леннона и Йоко Оно

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Кинокомпания Universal Pictures может экранизировать историю отношений Джона Леннона и Йоко Оно, информирует ТАСС .

В настоящее время ведутся переговоры для получения прав на экранизацию истории отношений лидера группы The Beatles и его супруги – японской художницы и певицы Йоко Оно.

Режиссером фильма может стать постановщик киноленты "Далласский клуб покупателей", сериалов "Большая маленькая ложь" и "Острые предметы" Жан-Марк Валле.

По некоторым данным, одним из продюсеров картины выступит сама Йоко Оно. Сценарий к фильму уже написан Энтони МакКартен. В свое время он стал сценаристом фильма "Вселенная Стивена Хокинга", а также "Богемской рапсодии" – картины о солисте группы Queen Фредди Меркьюри.

"Мы все большие фанаты The Beatles, это исполнение мечты. Больше всего в сценарии нам нравится его абсолютная честность. Сейчас появляется так много сценариев биографических фильмов, в которых видно, что семья героя фильма влияла на сценарий, но это не тот случай", – сообщил ранее продюсер фильма Нэйтан Росс.

Йоко Оно и Джон Леннон начали встречаться в 1960-х, ненадолго расставались в 1970-х и после оставались любовниками и творческими партнерами до 1980 года, когда музыкант был убит.