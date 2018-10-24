Universal может экранизировать отношения Джона Леннона и Йоко Оно

Фото: AP
Кинокомпания Universal Pictures может экранизировать историю отношений Джона Леннона и Йоко Оно, информирует ТАСС .
В настоящее время ведутся переговоры для получения прав на экранизацию истории отношений лидера группы The Beatles и его супруги – японской художницы и певицы Йоко Оно.
Режиссером фильма может стать постановщик киноленты "Далласский клуб покупателей", сериалов "Большая маленькая ложь" и "Острые предметы" Жан-Марк Валле.
По некоторым данным, одним из продюсеров картины выступит сама Йоко Оно. Сценарий к фильму уже написан Энтони МакКартен. В свое время он стал сценаристом фильма "Вселенная Стивена Хокинга", а также "Богемской рапсодии" – картины о солисте группы Queen Фредди Меркьюри.
"Мы все большие фанаты The Beatles, это исполнение мечты. Больше всего в сценарии нам нравится его абсолютная честность. Сейчас появляется так много сценариев биографических фильмов, в которых видно, что семья героя фильма влияла на сценарий, но это не тот случай", – сообщил ранее продюсер фильма Нэйтан Росс.
Йоко Оно и Джон Леннон начали встречаться в 1960-х, ненадолго расставались в 1970-х и после оставались любовниками и творческими партнерами до 1980 года, когда музыкант был убит.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: