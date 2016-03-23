Уникальную пластинку The Beatles продали за 110 тысяч долларов

Фото: Omega Auctions

Пластинка с двумя хитами группы The Beatles – Till There Was You и Hello Little Girl – была продана на аукционе Omega Auctions за 110 тысяч долларов. Раритет несколько десятилетий пролежал на чердаке клавишника другой ливерпульской группы Gerry and the Pacemakers Леса Магуайера среди старых вещей и был в прекрасном состоянии.

На диске указано, что его записала группа Paul McCartney & The Beatles, место, где он был создан (в магазине HMV на Оксфорд-стрит в Лондоне) и дарственная надпись будущему продюсеру команды Джорджу Мартину, работавшему со звукозаписывающей компании EMI, с которой "Битлз" хотели заключить контракт на выпуск альбома.

Самый дорогой на сегодня диск – "Белый альбом" под номером 1 1968 года, который принадлежал Ринго Старру. Он ушел с торгов за 790 тысяч. Второе место занимает "Двойная фантазия" Джона Леннона. На третьем месте (200 тысяч долларов) – тоже битловская пластинка That’ll be the day/ In spite of all the danger, записанная в студии Kensington в 1958 году.

Еще один легендарный диск Double Fantasy Джон Леннон подписал 8 декабря 1980 года одному из поклонников за пять часов до того, как этот поклонник, держа пластинку в руках, застрелил самого музыканта на выходе из гостиницы Dakota. Пластинку подобрал на месте преступления некий джентльмен, и она стала одной из улик, доказывающих вину Марка Дэвида Чепмена – на конверте остались его отпечатки пальцев. После суда пластинку с благодарственным письмом от прокурора вернули этому джентльмену. Он же, тоже поклонник The Beatles, 19 лет сражался с искушением продать альбом и сдался в 1999 году. При посредничестве Moments in Time (известной компании по продаже редких автографов) она была продана анонимному покупателю за 150 тысяч долларов и эта цена остается официальной на сегодняшний день.

Недавно стало известно, что этот альбом снова появился на рынке: все та же компания Moments in Time объявила, что владелец готов расстаться с пластинкой за 600 тысяч долларов. Впрочем, покупатель пока не нашелся. К альбому и конверту с автографом прилагаются все доказательства: свидетельство владельца, благодарственное письмо прокурора, полицейские отчеты и экспертиза, подтверждающая, что отпечатки пальцев на конверте принадлежат Чепмену.