28 декабря, 05:40

Спорт

Овечкин забросил 912-ю шайбу в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги за всю историю

Фото: ТАСС/AP/Nick Wass

Российский нападающий американской хоккейной команды "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил 912-ю шайбу в карьере в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает РИА Новости.

Овечкин отметился голом в гостевом матче регулярного чемпионата против "Нью-Джерси Девилз". Агентство сообщило, что тем самым спортсмен обновил снайперский рекорд лиги за всю историю.

Хоккеист сравнял счет в третьем периоде встречи (3:3). На последней минуте первого периода он отметился голевой передачей белорусу Алексею Протасу, также прервав свою серию без очков, которая насчитывала пять матчей.

Ранее Овечкин сделал результативную передачу в матче с "Каролина Харрикейнз" и стал 11-м игроком в истории НХЛ, набравшим 1 800 очков в регулярных чемпионатах и плей-офф. Хоккеист в общей сложности имеет 988 голов и 812 передач. Теперь спортсмен присоединился к списку легендарных игроков НХЛ.

Овечкин установил антирекорд, не забив восемь матчей подряд

