01 декабря, 17:33

Спорт

Хоккеист Овечкин занял второе место в рейтинге российских снайперов НХЛ

Фото: TASS/AP/Nick Wass

Российский хоккеист, нападающий клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин стал вторым в рейтинге лучших снайперов сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди соотечественников. Об этом сообщает "Газета.ру".

В этом сезоне Овечкин забил 12 шайб в 26 проведенных матчах. Благодаря своим усилиям он обошел Никиту Кучерова из "Тампа-Бэй Лайтнинг" (11 шайб в 23 матчах) и Павла Дорофеева из "Вегас Голден Найтс" (11 шайб в 25 матчах). Лидером же рейтинга является Кирилл Капризов из "Миннесоты" (17 шайб в 26 матчах).

В общем зачете среди лучших бомбардиров НХЛ Овечкин находится на 32-й строчке. Возглавляет список канадец Натан МакКиннон из "Колорадо Эвеланш", забивший 20 шайб.

Клуб "Вашингтон" в матче регулярного сезона НХЛ победил "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 4:1. Овечкин на 8-й минуте отдал точную передачу на Тома Уилсона, открывшего счет и оформившего дубль во втором периоде. В конце встречи российский хоккеист забил свою 909-ю шайбу в НХЛ, установив итоговый счет.

Общее количество голов, забитых Овечкиным с учетом плей-офф, составило 986. До рекорда канадского хоккеиста Уэйна Гретцки ему осталось еще 30 шайб.

Ранее Овечкин стал первым спортсменом за 15 лет в НХЛ, оформившим хет-трик после достижения 40 лет. Хоккеист в матче против клуба "Монреаль Канадиенс" забросил 3 шайбы. Овечкин открыл счет на 1-й минуте, а в последние 40 секунд игры забил еще 2 победных гола. До российского спортсмена хет-трик удалось сделать шведскому защитнику Никласу Лидстрему в 2010 году.

Олимпийский чемпион Фетисов рассказал, что Овечкин вдохновляет новое поколение спортсменов

