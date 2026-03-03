Народная программа "Единой России" получила 10 тыс предложений от граждан РФ

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Граждане РФ уже направили 10 тысяч предложений в народную программу фракции "Единая Россия". Об этом сообщил секретарь генсовета партии Владимир Якушев.

"Больше всего предложений пока поступило из Москвы, Московской и Ростовской областей. Что особенно важно: половина инициатив – от жителей от 25 до 45 лет", – приводятся его слова на сайте фракции.

Уточняется, что основная часть предложений затрагивает развитие страны. 1,4 тысячи инициатив направлены на улучшение демографической ситуации и поддержку семей с детьми.

Еще по 1,4 тысячи предложений – о борьбе с культурно-ценностными вызовами и повышении производительности труда. Кроме того, 1,3 тысячи инициатив направлены на формирование технологического лидерства России.

По словам Якушева, предложений, поступающих со всех регионов РФ, с каждым днем становится все больше. Это говорит о том, что россияне разных возрастов готовы работать над основным программным документом фракции для построения будущего страны.

Сбор предложений для народной программы ЕР стартовал 19 февраля. Свои инициативы могут прислать все желающие. Эксперты изучат каждое предложение для составления нового предвыборного документа.

