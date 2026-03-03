Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 марта, 13:03

Политика

Народная программа "Единой России" получила 10 тыс предложений от граждан РФ

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Граждане РФ уже направили 10 тысяч предложений в народную программу фракции "Единая Россия". Об этом сообщил секретарь генсовета партии Владимир Якушев.

"Больше всего предложений пока поступило из Москвы, Московской и Ростовской областей. Что особенно важно: половина инициатив – от жителей от 25 до 45 лет", – приводятся его слова на сайте фракции.

Уточняется, что основная часть предложений затрагивает развитие страны. 1,4 тысячи инициатив направлены на улучшение демографической ситуации и поддержку семей с детьми.

Еще по 1,4 тысячи предложений – о борьбе с культурно-ценностными вызовами и повышении производительности труда. Кроме того, 1,3 тысячи инициатив направлены на формирование технологического лидерства России.

По словам Якушева, предложений, поступающих со всех регионов РФ, с каждым днем становится все больше. Это говорит о том, что россияне разных возрастов готовы работать над основным программным документом фракции для построения будущего страны.

Сбор предложений для народной программы ЕР стартовал 19 февраля. Свои инициативы могут прислать все желающие. Эксперты изучат каждое предложение для составления нового предвыборного документа.

Читайте также


политика

Главное

Почему у россиян снизился уровень цифровой грамотности?

Снижение связано с демографической динамикой

Еще один ключевой фактор – активное развитие технологий, в том числе ИИ

Читать
закрыть

Как изменятся продукты и цены после введения новых ГОСТов?

Потребитель сможет доверять тому, что лежит на полке

Увеличение стоимости товаров, изготовленных по ГОСТу, будет в пределах уровня инфляции

Читать
закрыть

Как обезопасить себя от "схемы Долиной" на авторынке?

При продаже дорогостоящего имущества важна медицинская экспертиза о вменяемости продавца

Сделку необходимо фиксировать юристам

Читать
закрыть

Какие астрономические явления ждут россиян в 2026 году?

12 августа пройдет парад планет

13 и 14 декабря 2026 года жители смогут наблюдать за метеорным потоком Геминиды

Читать
закрыть

Что будет с турпотоком россиян на Ближний Восток?

Если конфликт не затянется, россияне не откажутся от поездок в страны Ближнего Востока

В среднем туристы помнят о негативных событиях в том или ином регионе около трех недель

Читать
закрыть

Чем реставрационный тренд "ваби-саби" покорил сеть?

Некоторые признаются, что благодаря тренду пересмотрели свое мнение относительно старых вещей

Другие стали изучать историю предметов, которые раньше бесполезно хранились в шкафах

Читать
закрыть

Как защитить дачи от подтоплений в период половодий?

Стоит заранее подготовить дренажную систему

Можно попытаться перераспределить снег

Читать
закрыть

Как российские туристы переживают конфликт на Ближнем Востоке?

Сотни людей начали возвращать из аэропорта и расселять по гостиницам

Дубай функционирует штатно, а местные жители предлагают приютить оказавшихся в сложной ситуации туристов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика