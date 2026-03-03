Центробанк РФ не стал анонсировать дальнейшие шаги по заблокированным активам

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центробанк РФ не стал анонсировать дальнейшие шаги по защите интересов, связанных с активами регулятора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Банка России.

"Оставляем за собой право отстаивать свои интересы всеми доступными правовыми механизмами", – уточнил регулятор.

Ранее стало известно, что ЦБ оспорил регламент совета Евросоюза в суде в Люксембурге по бессрочной блокировке активов регулятора. Как подчеркнули в Банке России, документом были нарушены неотъемлемые права на доступ к правосудию, неприкосновенность собственности, принцип суверенного иммунитета государств и их центральных банков. Также при принятии регламента были допущены существенные процедурные нарушения.

Регулятор уже подчеркивал, что будет взыскивать с банков Евросоюза убытки от блокировки и использования его активов. В ЦБ напомнили, что власти Европы продолжают предпринимать попытки конфискации активов без согласия.