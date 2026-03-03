ЦБ оспорил в суде регламент совета ЕС по бессрочной блокировке активов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центробанк РФ оспорил регламент совета Евросоюза в суде ЕС в Люксембурге, устанавливающий бессрочную блокировку активов регулятора. Об этом сообщила пресс-служба Банка России.

Соответствующее заявление было подано в суд 27 февраля. Речь идет о регламенте, исключающем возможность судебной защиты нарушенных прав на активы.

"В результате <...> были нарушены, помимо прочего, базовые и неотъемлемые права на доступ к правосудию, неприкосновенность собственности, принцип суверенного иммунитета государств и их центральных банков, гарантированные международными договорами и правом Европейского союза", – говорится в сообщение.

В ЦБ подчеркнули, что это противоречит фундаментальным принципам права. Кроме того, при принятии документа были допущены существенные процедурные нарушения. В частности, он был принят не единогласием членов ЕС, а большинством голосов.

В конце 2025 года участники саммита Евросоюза в Брюсселе не смогли прийти к общему решению по экспроприации замороженных российских активов. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отмечала, что теперь разблокирование замороженных в ЕС активов РФ будет возможно, только если за это проголосует 60% стран объединения, то есть 16 из 27.

ЦБ, в свою очередь, подчеркивал, что будет взыскивать с банков Евросоюза убытки от блокировки и использования его активов. В регуляторе напомнили, что власти Европы продолжают предпринимать попытки конфискации активов без согласия российского регулятора.