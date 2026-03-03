Трое мужчин украли портфель с 10 млн рублей из машины в Подмосковье

Фото: 50.мвд.рф

Сотрудники полиции задержали троих участников организованной группы за кражу портфеля с дорогостоящими вещами и деньгами из машины на парковке подмосковного торгового центра. Об этом сообщила пресс-служба главка МВД России по Московской области.

Установлено, что злоумышленники прибыли на автомобильную стоянку, расположенную на Каширском шоссе, для совершения преступления. Обойдя несколько машин, они заметили портфель, который был оставлен на заднем сиденье одного из транспортных средств.

Двое соучастников наблюдали за окружающей обстановкой, а третий разбил стекло и похитил сумку. Внутри лежали ноутбук, мобильный телефон, дорогие часы и более 10 миллионов рублей, рассказала начальник управления информации и общественных связей ведомства Татьяна Петрова.

По ее словам, при изучении записи с камер видеонаблюдения правоохранители отследили маршрут подозреваемых и установили их личности. Задержали их по месту проживания, ими оказались двое жителей Клина и Люберец, а также уроженец одного из государств Закавказья.

Задержанные в возрасте от 27 до 47 лет ранее были неоднократно судимы за аналогичные преступления. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Домодедовский городской суд заключил фигурантов под стражу.

В настоящее время полицейские проводят дополнительные мероприятия, направленные на установление других эпизодов противоправной деятельности.

До этого в Москве задержали подозреваемого в краже почти 36 миллионов рублей из автомобиля бизнесмена. Предварительно, предприниматель оставил сумку с деньгами в салоне авто, когда отвлекся на спущенное колесо. После его замены он заметил пропажу имущества.