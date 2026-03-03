Фото: depositphotos/dar19.30

Робот-пекарь "Блиндозер" появился на станции "Хорошевская" столичного метро. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

"Совместно с Фондом "Транспортные инновации Москвы" активно внедряем роботизированные решения, в том числе в области фудтех для повышения комфорта пассажиров. Последовательно расширяем локализацию таких технологий в столице", – добавил Ликсутов.

"Блиндозер" сам наливает тесто, выпекает блины и подает их пассажирам. Процесс готовки проходит без масла и всего за пару минут, при этом робот использует только натуральные ингредиенты.

Таким образом, робот-пекарь теперь установлен на 10 станциях метро Москвы, включая "Хорошевскую", "ЦСКА", "Кунцевскую", "Мичуринский проспект", "Проспект Вернадского", "Нижегородскую", "Электрозаводскую", "Новогиреево", "Перово" и "Аэропорт Внуково".

Во время прошедшей Масленицы "Блиндозер" испек для пассажиров столичного метро свыше 1 400 блинов. Акция продолжалась всю праздничную неделю. По итогам наиболее востребованной начинкой для блюда стала ветчина с сыром. Еще свыше 250 раз пассажиры заказывали специальный вкус "Московская Масленица".

