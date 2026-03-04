Кинооператор Игорь Храплюк-Познанский скончался на 98-м году жизни

Фото: телеграм-канал "Союз кинематографистов РФ"

Кинооператор, режиссер и сценарист, член Союза кинематографистов России, заслуженный работник культуры РСФСР Игорь Храплюк-Познанский скончался в возрасте 97 лет. Об этом сообщается в телеграм-канале Союза кинематографистов России.

Деятель культуры ушел из жизни 3 марта. В Союзе кинематографистов выразили соболезнования семье кинооператора.

Храплюк-Познанский родился в 1928 году. В 1968-м он окончил операторский факультет ВГИКа, где обучался в мастерской П. А. Ногина. А в 2020 году в возрасте 92 лет кинооператор прошел курсы сценаристов и режиссеров "Киношколы Без Границ".

Среди его известных работ: "50 лет в строю", "Подвиг кремлевских курсантов", "Многоликая Россия", "Служу России", "По закону мужества", "Караульная служба". Всего в фильмографии Храплюка-Познанского свыше 60 документальных и игровых фильмов.

