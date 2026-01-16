Кинооператор и режиссер Анатолий Заболоцкий умер на 91-м году жизни

Фото: legion-media.com/ТАСС/Валерий Шарифулин

Кинооператор и режиссер, заслуженный деятель искусств БССР, РСФСР Анатолий Заболоцкий ушел из жизни 16 января 2026 года. Ему было 90 лет, следует из поста Союза кинематографистов России в телеграм-канале.

Причины смерти в публикации не указываются.

Заболоцкий родился 16 сентября 1935 года в деревне Сыда, расположенной в Краснотуранском районе Красноярского края. В 1954-м он поступил на операторский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК).

Сразу после окончания вуза устроился кинооператором на "Беларусьфильм". Также Заболоцкий работал на киностудиях "Таллинфильм", имени М. Горького и "Мосфильм".

За свою карьеру кинооператор был задействован в создании 15 художественных и 8 документальных лент, сотрудничая с такими режиссерами, как Василий Шукшин, Александр Миндадзе и Вадим Абдрашитов. Среди его наиболее значимых операторских проектов значатся фильмы "Альпийская баллада", "Печки-лавочки", "Калина красная", "Слово для защиты", "Обрыв" и другие.

