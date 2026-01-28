РКН: аниме-сайт "Шикимори" распространял материалы с детской порнографией

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Аниме-сайт shikimori.one, к которому ограничили доступ в России, целенаправленно распространял материалы с детской порнографией и пропагандой нетрадиционных отношений (относится к ЛГБТ, движение признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом ТАСС заявили в пресс-службе Роскомнадзора.

Там пояснили, что "Шикимори" (Shikimori) оказывает негативное влияние на несовершеннолетних.

Решение об ограничении доступа к сайту было принято 27 января. "Шикимори" (Shikimori) известна как русскоязычная энциклопедия аниме, манги и ранобэ. На портале были представлены новости, обзоры, заметки о Японии, аниме, манге, кино и игровой индустрии.

До этого в России была заблокирована крупнейшая в мире база аниме и манги MyAnimeList. Как пояснили в Роскомнадзоре, причиной стало размещение на сайте материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения и предпочтения (относится к ЛГБТ, движение признано экстремистским и запрещено в РФ).

