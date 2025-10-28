Роскомнадзор: MyAnimeList заблокирован за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений

Фото: depositphotos/IgorVetushko

Роскомнадзор заблокировал крупнейшую в мире базу аниме и манги MyAnimeList из-за размещения на сайте материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения и предпочтения (относится к ЛГБТ, движение признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Доступ к японскому ресурсу был ограничен 22 октября.

По аналогичной причине ранее был ограничен доступ к онлайн-сообществу для писателей и читателей Wattpad. При этом в Роскомнадзоре подчеркнули, что работа платформы может быть возобновлена после того, как будет удалена запрещенная информация, а контент будет приведен в соответствие с требованиями российского законодательства.

До этого игровая онлайн-площадка Roblox удалила игры с пропагандой ЛГБТ по требованию РКН. Компания выполнила требование закона об удалении запрещенной информации.

