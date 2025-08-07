Роскомнадзор опроверг блокировку игры PUBG Mobile

Фото: 123RF/olegmalyshev

Онлайн-игра PUBG Mobile не будет заблокирована в России несмотря на то, что владеющая ей компания Proxima Beta Pte. Limited включена в перечень иностранных лиц по закону о "приземлении", передает ТАСС со ссылкой на Роскомнадзор.

Вместе с тем ведомство рекомендовало россиянам доверять только официальной информации и отслеживать обновления на сайте РКН.

Согласно закону о "приземлении", компания обязана открыть филиал, представительство или юридическое лицо на территории России. Кроме того, ей нужно будет разместить электронную форму обратной связи с российскими пользователями и зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора.

Ранее РКН ограничил на территории России доступ к онлайн-сообществу для писателей и читателей Wattpad. Причиной такому решению стало нарушение законодательства со стороны сервиса.

По данным ведомства, платформа игнорировала просьбу об удалении запрещенной информации. Речь идет о публикациях, в которых присутствует пропаганда ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ).

При этом немногим ранее РКН предупреждал владельцев Wattpad о возможном ограничении из-за систематического распространения материалов, нарушающих законы России.

