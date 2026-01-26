Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 января, 20:25

Общество
Главная / Новости /

Врач Панфилова: вспышки вируса Нипах в Индии не являются массовыми

Врач рассказала, что вспышки вируса Нипах в Индии не являются массовыми

Фото: ТАСС/EPA/PRAKASH ELAMAKKARA

Вспышки вируса Нипах в Индии не являются массовыми, их получается быстро локализовать. Об этом РИА Новости рассказала врач посольства России в стране Наталья Панфилова.

Она отметила, что, исходя из последнего отчета центральной группы Минздрава Индии, вспышка заболевания является локальным случаем. В связи с этим население может не беспокоиться о безопасности.

Министерство здравоохранения и социального обеспечения страны продолжает следить за ситуацией, добавила Панфилова.

Ранее СМИ сообщили, что порядка 100 человек поместили на домашний карантин из-за вируса Нипах в Индии. Состояние одного пациента оценивалось как критическое.

Роспотребнадзор взял ситуацию на контроль. Случаев завоза инфекции на территорию России не зарегистрировано. Ведомство разработало диагностическую тест-систему для выявления людей с признаками заболевания в режиме реального времени.

Вирус Нипах, признанный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) патогеном высокого риска, является смертельным, и в настоящее время от него не существует лекарства. Его переносчиками считаются летучие мыши, также он может передаваться через зараженные фрукты.

Роспотребнадзор дал рекомендации туристам из-за распространения вируса Нипах в Индии

Читайте также


обществоза рубежом

Главное

Когда закончится затяжной снегопад в Москве?

Осадки продлятся несколько дней

Уровень снежного покрова превысит 60-сантиметровую высоту – это вдвое выше нормы

Читать
закрыть

Почему важно добавлять специи в блюда?

Специи можно использовать для укрепления иммунитета

Лучше всего они раскроют полезные свойства при добавлении в горячие блюда

Читать
закрыть

Может ли фетиш на "самонадутие" говорить о психических травмах?

Подобная стимуляция может компенсировать внутреннее ощущение нестабильности или тревоги

Если ритуал "самонадутия" не вредит человеку, его можно рассматривать как инструмент снятия стресса

Читать
закрыть

К чему приведет блокировка сайтов с ГДЗ?

Эксперты уверены: мера усилит рост посещений даркнета

Родители учеников выступают против инициативы, так как ГДЗ экономит время

Читать
закрыть

Что известно о вспышке вируса Нипах в Индии?

Власти Индии подтвердили пять случаев заражения в штате Западная Бенгалия

Вакцины от этого вируса пока не существует

Читать
закрыть

Увеличат ли налог на сверхприбыль в России?

Эксперты уверены: повышение нагрузки на высокие доходы вызовет негативную реакцию у тех, кто должен платить

Мера даже может спровоцировать уклонение от налогов

Читать
закрыть

Как обезопасить собак от догхантеров?

Стоит надевать собакам на прогулку широкий намордник

Хозяева могут помочь питомцу водным раствором трехпроцентной перекиси водорода

Читать
закрыть

К чему приведет сокращение часов на изучение иностранных языков в школе?

Мера скорректирует учебную программу средней школы, чтобы снизить давление на детей

Однако эксперты относятся к инициативе скептически

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика