Врач Панфилова: вспышки вируса Нипах в Индии не являются массовыми

Фото: ТАСС/EPA/PRAKASH ELAMAKKARA

Вспышки вируса Нипах в Индии не являются массовыми, их получается быстро локализовать. Об этом РИА Новости рассказала врач посольства России в стране Наталья Панфилова.

Она отметила, что, исходя из последнего отчета центральной группы Минздрава Индии, вспышка заболевания является локальным случаем. В связи с этим население может не беспокоиться о безопасности.

Министерство здравоохранения и социального обеспечения страны продолжает следить за ситуацией, добавила Панфилова.

Ранее СМИ сообщили, что порядка 100 человек поместили на домашний карантин из-за вируса Нипах в Индии. Состояние одного пациента оценивалось как критическое.

Роспотребнадзор взял ситуацию на контроль. Случаев завоза инфекции на территорию России не зарегистрировано. Ведомство разработало диагностическую тест-систему для выявления людей с признаками заболевания в режиме реального времени.

Вирус Нипах, признанный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) патогеном высокого риска, является смертельным, и в настоящее время от него не существует лекарства. Его переносчиками считаются летучие мыши, также он может передаваться через зараженные фрукты.

