"Умный прием" помог выявить проблемы с сердцем у 10,5 тыс москвичей

Благодаря системе "умного приема" в столичных поликлиниках ишемическая болезнь сердца (ИБС) была выявлена у 10,5 тысячи москвичей, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова на пленарном заседании форума "Здоровое общество".

По ее словам, теперь для записи на прием в поликлинику нужно пройти опрос. Она пояснила, что система самостоятельно оценивает претестовые риски на основании данных о сердечно-сосудистых заболеваниях, являющихся основной причиной смертности.

Такой опрос уже прошли 2 миллиона человек, и у 48,5 тысячи из них была выявлена очень высокая претестовая вероятность ишемической болезни сердца.

Ракова добавила, что благодаря работе с выявленными пациентами за последние 3 месяца количество проведенных стресс-ЭКГ увеличилось в 5 раз, стресс-ЭХОКГ в стационарах – в 2 раза. Плановые госпитализации на стентирование и шунтирование также выросли в 2 раза.

Ранее Сергей Собянин сообщал, что объем высокотехнологичного лечения в Москве увеличился почти на 50% за последние 5 лет. В частности, высокотехнологичные методы доступны в более чем 30 больницах по 20 направлениям. Причем инновационную медпомощь, включая таргетную терапию, могут получить как взрослые, так и дети.

