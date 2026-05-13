Празднование Курбан-байрама состоится на площадках Московского региона 27 мая

Празднование Курбан-байрама пройдет в Московском регионе в среду, 27 мая. На основных площадках соберутся 350–400 тысяч жителей Москвы и Подмосковья, сообщил зампредседателя Духовного управления мусульман РФ, муфтий Московской области Рушан Аббясов.

По его словам, официальную дату празднования – 27 мая – назвали несколько стран, в частности Катар и Турция. В России эту дату тоже утвердили.

Аббясов подчеркнул, что празднования пройдут традиционно в четырех мечетях Москвы. Также сейчас совместно со столичным правительством обсуждаются дополнительные площадки. Основным местом станет Московская соборная мечеть, где с проповедью обратится главный муфтий, шейх Равиль Гайнутдин.

"Там, конечно, по количеству всегда многочисленно будет. Но в целом, если сравнить с праздником Ураза-байрам, это где-то около 170–180 тысяч, может, около 200 тысяч верующих мы ожидаем в Москве. Во всех мечетях Москвы", – рассказал Аббясов.

Однако это примерная статистика, ориентируясь на праздник Ураза-байрам, который состоялся два месяца назад, уточнил он.

Муфтий также отметил, что совместно с правительством Московской области готовится 40 площадок в различных городах региона. В ближайшее время должно пройти заседание, на котором вместе с правоохранительными органами будут окончательно определены основные площадки. Адреса позднее опубликуют на официальных сайтах.

"В основном верующие знают – это традиционно во всех наших мечетях Московской области и дополнительно там, где мечетей нет, нам выдают какую-то площадку, где наши верующие могут прийти и вместе помолиться", – заключил он.

Ранее верховный муфтий Талгат Таджуддин заявил, что мусульманам не следует совершать намазы в общественных местах, так как это может вызывать раздражение у окружающих людей. Он заявил, что молиться нужно, но это не должно быть "для показухи".