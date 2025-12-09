Форма поиска по сайту

09 декабря, 17:00

Верховный муфтий РФ призвал мусульман не совершать намазы в публичных местах

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Мусульманам не следует совершать намазы в общественных местах, так как это может вызывать раздражение у окружающих людей. Об этом в беседе с РИА Новости заявил председатель Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) России, верховный муфтий Талгат Таджуддин.

"Весь земной шар, кроме бани и кладбища, – храм Божий. Нужно молиться, но это не должно быть для показухи, надо учитывать интересы тех, кто тебя окружает", – отметил Таджуддин.

Верховный муфтий напомнил, что для молитв есть специально отведенные места – мечети, в том числе и дорожные, молельные комнаты в аэропортах, кафе, супермаркетах и на вокзалах. Он рекомендовал мусульманам, находящимся в пути, рассчитывать время дороги с учетом намаза.

По его мнению, те, кто молится в публичных местах, делают это "показушно" и такая молитва не принимается. Если же человеку, который едет в машине, необходимо совершить намаз, то можно остановиться и сделать это на обочине, никому не мешая, заключил Таджуддин.

Ранее председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев назвал демонстративные намазы в общественном транспорте провокацией.

Он призвал исламских деятелей с помощью просвещения бороться с такими инцидентами, а также подчеркнул, что в Коране нет точного времени для намаза, поэтому мусульмане могут отложить его на более поздний срок.

