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Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал "врагами ислама" тех, кто выступает против ношения хиджаба.

"Мы призываем, не наказываем надевать платки – призываем. А те, кто там говорят, чтобы не надевали хиджаб, это враг ислама. Мы против паранджи, которая лицо закрывает, мы против этого", – отметил глава республики на видео, которое было опубликовано в его телеграм-канале.

Кадыров также обратил внимание, что в регион нередко приезжают гости, которые исповедуют различные религии. Он подчеркнул, что к ним необходимо относиться с уважением. При этом, по его словам, жителей Чечни "не волнует форма их одежды".

Ранее Координационный центр мусульман Северного Кавказа заявил, что в современных реалиях России ношение никаба, паранджи и прочих уборов, скрывающих лицо, наносит вред мусульманам и несет угрозу раздора в обществе.

Представители организации также напомнили, что большинство исламских ученых не согласны, что открытое лицо – это "аврат" (часть тела, которую мусульмане должны закрывать перед другими людьми).

