Муфтият Северного Кавказа поддержал полный запрет никаба в РФ

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Координационный центр мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) заявил, что в современных реалиях в РФ ношение никаба, паранджи и других уборов, скрывающих лицо, наносит вред мусульманам и несет угрозу раздора в обществе. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление центра.

Центр напомнил, что большинство исламских ученых не согласны, что открытое лицо – это "аврат" (часть тела, которую мусульмане должны закрывать перед другими людьми).

По данным документа, никаб никогда не был традиционной формой одежды для Северного Кавказа. Также в некоторых государствах, где ислам является государственной религией, полностью или частично действует запрет на ношение никаба в общественных местах. В центре предложили следовать принципу "не навреди себе, и исламу, и всему обществу".

Ранее муфтият Дагестана объявил о временном запрете ношения никабов. Решение принято после обращения министерства по нацполитке и делам религии. Временный запрет будет действовать до тех пор, пока не будут устранены выявленные угрозы и не появится новое богословское заключение.