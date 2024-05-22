Муфтий Москвы Аляутдинов: запрет никаба может создать новые очаги напряженности

Фото: Агентство ''Москва''/Андрей Любимов

Запрет на никаб может вызвать у российских мусульман негодование, что привлечет за собой новые очаги напряженности в обществе. Об этом сообщает РБК со ссылкой на муфтия Москвы, главного имама Московской соборной мечети Ильдара Аляутдинова.

Ранее советник президента РФ и председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что никабы в России должны быть запрещены. Он объяснил, что такое ограничение уже есть в некоторых странах Центральной Азии. Фадеев пообещал обсудить этот вопрос с представителями традиционного ислама и региональных властей.

По словам Аляутдинова, подобные попытки будут выглядеть как акт нарушения норм светского права и конституции, которая гарантирует россиянам право на свободное вероисповедание.

Вопрос ношения никаба остается дискуссионным, отметил Аляутдинов. Он добавил, что совет улемов Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ готов обсудить связанные с этой темой вопросы с представителями власти.

Аляутдинов сообщил, что организация не пропагандирует ношение никаба в современном обществе и считает, что "в условиях светского государства будет более правильным соблюдать общепринятые религиозные правила" и выбирать ту одежду, которая "не будет вызывать негативного отношения у окружающих".

Ранее посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Геннадий Аскальдович сообщал, что российская сторона не занимается религиозными репрессиями.

Так диппредставитель ответил на обвинения США в адрес России в якобы произвольном преследовании крымско-татарских активистов, представителей организации "Свидетели Иеговы" (запрещенная в России экстремистская религиозная организация), мусульман, буддистов и евреев.