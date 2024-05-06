Песков заявил, что Россия продолжит пропаганду традиционных ценностей

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Для России очень важны традиционные ценности, поэтому страна продолжит пропагандировать их в хорошем смысле слова. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии для американского издания The Washington Post.

По словам представителя Кремля, у россиян нет ничего общего с экстремистским либерализмом, который активно распространяется в европейских странах и предполагает отказ от традиционных человеческих и религиозных ценностей.

"Это не соответствует нашему пониманию того, что правильно", – подчеркнул Песков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ назвал традиционные ценности для России вопросом жизни и смерти. По его словам, рождение детей и создание семьи должно стать модным, потому что "с нашей территорией нас должно становиться больше".

В свою очередь, Владимир Путин заявил, что большая многодетная семья должна стать нормой в РФ. Он подчеркнул, что ряд стран разрушают нормы морали и толкают народы к вымиранию, в свою очередь, Россия выбирает жизнь.