Песков заявил, что традиционные ценности для РФ – вопрос жизни и смерти

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что традиционные ценности для России – вопрос жизни и смерти. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Подобным образом представитель Кремля ответил на вопрос о стимулировании рождаемости в стране. Он заявил, что в России необходимо пропагандировать рождение детей и создание семьи.

"Это должно стать модным. С нашей территорией нас должно становиться больше", – заявил пресс-секретарь главы государства, отметив, что за Уралом проживают всего семь миллионов человек.

Вдобавок Песков подчеркнул, что россияне на протяжении всей своей жизни должны пожить в разных городах, где будет одинаково комфортно. По его словам, эффективная работа для стимуляции в направлениях уже ведется.

Ранее Владимир Путин заявил о запуске в России нового проекта "Семья". Он пояснил, что проект будет направлен на повышение качества жизни семей с детьми, на поддержку рождаемости. Президент также поставил задачу добиться устойчивого роста рождаемости в стране в ближайшие 6 лет.

