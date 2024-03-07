В России предложили связать ставки по семейной ипотеке с числом детей

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В России предложили снижать ставку по семейной ипотеке при условии пополнения. Об этом сообщает газета "Известия".

Предполагается, что проценты уменьшат на 1 пункт – до 5% – при рождении второго ребенка и на 2 пункта – до 4% – после появления на свет третьего и последующих детей.

Данную льготу предлагают распространить только на новые займы по госпрограмме. Отмечается, что она позволит семьям приобрести более просторное жилье на льготных условиях, что, в свою очередь, будет стимулировать рождаемость.

На сегодня в программе ссуд под 6% могут участвовать либо семьи с двумя и более детьми при условии, что первый ребенок был рожден до 2018 года, либо те, у кого только один ребенок, родившийся с 2018 по 2023 год.

Эту инициативу планируется рассмотреть на заседании рабочей группы в Минфине РФ.

Ранее сообщалось, что рабочая группа при Минпросвещения РФ рассматривает возможность введения в стране льготной ипотеки для педагогов. Ведомство должно будет предоставить отчет о разработке инициативы в правительство до ноября этого года.

До этого в Минфине сообщили, что в России продлят семейную ипотеку, расходы федерального бюджета для реализации программы составят 260 миллиардов рублей в 2024 году, 1,5 триллиона рублей – до 2030 года.

Льготную семейную ипотеку по поручению Владимира Путина продлят до 2030 года