В Госдуме предрекли рост числа отказов россиянам в ипотеке

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Банки станут чаще отказывать россиянам в ипотеке. Об этом в беседе с "Газетой.ру" заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, наличие достаточного первоначального взноса потребует от банков увеличивать резервирование, если показатель долговой нагрузки заемщиков (ПДН) будет высоким.

"Для крупных банков вводимые коэффициенты, наверное, менее затруднительны. Но если судить по примеру того, как подействовало увеличение коэффициента риска по кредитам с низким первоначальным взносом, то и доля высокорискованных кредитов с ПДН более 80% значительно уменьшится", – отметил Аксаков.

Политик указал, что меры ЦБ позволяют стабилизировать ипотечный рынок в стране. Сейчас чаще всего граждане покупают квартиры в новостройках. В связи с этим застройщики могут рассмотреть другие механизмы продажи жилья.

Накануне Владимир Путин во время послания Федеральному собранию поручил продлить льготную ипотеку в стране до 2030 года. Он также добавил, что выплата в 450 тысяч рублей на погашение ипотеки при рождении третьего ребенка будет продлена до 2030 года. Средства на эти цели были заложены в федеральный бюджете.



Льготную семейную ипотеку по поручению Владимира Путина продлят до 2030 года