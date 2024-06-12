Российские миротворцы покинули Карабах

Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Процесс вывода российских миротворцев завершился в Карабахе. Соответствующая информация появилась на официальном сайте министерства обороны Азербайджана.

"Личный состав, вооружение и техника миротворческого контингента полностью покинули территорию", – отмечается в публикации.

28 сентября прошлого года Нагорно-Карабахская Республика объявила о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. Жителей региона стали перевозить в Армению.

Владимир Путин подчеркнул, что Россия не отказывалась от Карабаха, а это сделала сама Армения, проявив инициативу и не проинформировав Москву.

В апреле в Карабахе закрылся российско-турецкий мониторинговый центр, который был создан для контроля за соблюдением режима прекращения огня в регионе и предотвращения нарушений закона.