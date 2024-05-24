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24 мая, 11:14

В мире

Азербайджанские пограничники взяли под контроль четыре села на границе с Арменией

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Государственная погранслужба Азербайджана взяла под контроль территорию четырех сел на границе с Арменией, сообщает ТАСС.

Речь идет о территории площадью 6,5 квадратного километра. Села взяты под контроль в результате работ по делимитации пограничной линии протяженностью 12,7 километра.

Ранее в СНБ Армении сообщили, что с 24 мая армянские пограничники начали охранять участок границы с Азербайджаном в Тавушской области.

Пограничные войска официально берут под охрану 1,9-километровый участок государственной границы у села Беркабер и 4,9-километровый участок у сел Воскепар и Баганис. Таким образом, они заменят военных.

Баку и Ереван договорились завершить согласование проекта о деятельности комиссий по делимитации границ до 1 июля 2024 года. Стороны решили, что в процессе будут основываться на Алма-Атинской декларации 1991 года.

С 1 мая в Армении проходят акции протеста. Жители Тавушской области и примкнувшие к ним активисты из разных частей республики выступают против решения Еревана в одностороннем порядке провести делимитацию и демаркацию границы, в результате чего Баку перешли четыре армянских села.

Тысячи человек собираются в центре Еревана с требованиями объявить премьер-министру импичмент. Возглавил протесты глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт. Пашинян на фоне этого заявил, что Армянская апостольская церковь – это "агент влияния" с исторических времен. Он отметил, что ничего не изменилось, но он решит этот вопрос за 2–3 месяца.

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