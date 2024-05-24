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24 мая, 09:10

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СНБ Армении: 24 мая пограничники начнут охранять границу в Тавушской области

Армянские пограничники начнут охранять границу в Тавушской области с 24 мая

Фото: ТАСС/Александр Патрин

Армянские пограничники с 24 мая начнут охранять участок границы с Азербайджаном в Тавушской области длиной почти семь километров, сообщает РИА Новости со ссылкой на Службу национальной безопасности республики.

Пограничные войска официально берут под охрану 1,9-километровый участок государственной границы у села Беркабер и 4,9-километровый участок у сел Воскепар и Баганис. Таким образом, они заменят военных.

Также сообщается, что охранять 5,8-километровый участок у села Киранц до 24 июля будут по переходной схеме.

В СНБ подчеркнули, что таким же образом с пятницы противоположные участки границы будут охранять подразделения государственной пограничной службы Азербайджана.

Баку и Ереван договорились завершить согласование проекта о деятельности комиссий по делимитации границ до 1 июля 2024 года. Стороны решили, что в процессе будут основываться на Алма-Атинской декларации 1991 года.

1 мая премьер Армении Никол Пашинян заявил, что в соответствии с договоренностью с Азербайджаном погранвойска будут размещены на делимитированных участках. Он подчеркнул, что на границе больше не будет постов Минобороны.

С тех пор в Армении проходят акции протеста. Местные жители и примкнувшие к ним активисты из разных частей Армении выступают против решения Еревана в одностороннем порядке провести делимитацию и демаркацию границы, в результате чего Баку перейдут четыре армянских села.

Тысячи человек собираются в центре Еревана с требованиями объявить премьер-министру импичмент. Возглавил протесты глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт.

Пашинян на фоне этого заявил, что Армянская апостольская церковь – это "агент влияния" с исторических времен. Он отметил, что ничего не изменилось, но он решит этот вопрос за 2–3 месяца.

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