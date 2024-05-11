Новости мира: тысячи человек потребовали отставки премьер-министра Армении Пашиняна

В Ереване продолжаются акции протеста против политики премьер-министра Никола Пашиняна, а именно – признания контроля Азербайджана над четырьмя селами в Тавушской области. Тысячи человек собрались в центре столицы Армении с требованиями объявить импичмент Пашиняну.

Тем временем экоорганизация "Просто остановите нефть" нанесла удар по одному из главных экспонатов Британской библиотеки – "Великой хартии вольностей", которая была одним из первых документов в истории, утвердившим верховенство закона над монархией. Уничтожить артефакт попытались двое 80-летних пенсионеров. Их задержала полиция.

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