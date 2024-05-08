Новости мира: человек погиб из-за торнадо в Барнсдолле в США

В США, в Барнсдолле, один человек погиб и восемь пострадали из-за торнадо. Повалены деревья, уничтожены некоторые дома и повреждена система электроснабжения. Потребовалась полная эвакуация жителей, а также пациентов больниц и постояльцев домов престарелых.

Между тем массовый сбой произошел в информационной системе аэропортов Великобритании. Людям пришлось стоять в больших очередях, поскольку пограничники не могли проверить их документы. Видео публикуют в Сети очевидцы.

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