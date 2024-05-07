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07 мая, 17:57

Происшествия

Спасатели эвакуировали альпиниста с Эльбруса

Фото: телеграм-канал "МЧС Кабардино-Балкарии"

Спасатели эвакуировали с Эльбруса мужчину-альпиниста, сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

По информации ведомства, группа туристов из 10 человек совершала восхождение на гору в Кабардино-Балкарии, однако одному из мужчин на высоте 5 тысяч метров понадобилась помощь спасателей – у него случилась горная болезнь.

"Сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России транспортировали пострадавшего на поляну Азау и передали врачам", – уточнили в пресс-службе.

Ранее спасатели из ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии уже рассказывали о поисках двух пропавших туристов. Позднее сотрудники МЧС нашли потерявшихся на Эльбрусе столичных туристов и помогли им спуститься с горы.

Сотрудники МЧС спасли застрявших на Эльбрусе туристов

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