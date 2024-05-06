Сообщивший о неполадках Airbus A321 приземлился в Шереметьево

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пассажирский самолет Airbus A321, который летел из Москвы в Оренбург, приземлился в Шереметьево. Об этом представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил в своем телеграм-канале.

Посадка самолета авиакомпании Nordwind, на борту которого произошли технические неполадки, состоялась в 15:05. Решение о возврате в Москву принял экипаж судна, уточнил Кореняко.

Между тем аэропорт Шереметьево сообщил РИА Новости, что продолжает обслуживание пассажиров и авиакомпаний в штатном режиме после посадки Airbus A321.

Ранее Airbus A321 подал сигнал тревоги и повернул в сторону Москвы. По данным сервиса Flightradar24, он пробыл в полете 30 минут, а потом снизился до высоты 3 тысячи метров. После появилась информация в СМИ, что разгерметизация кабины пилотов стала причиной возвращения самолета.