Движение возобновлено на нескольких улицах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение транспорта на ряде столичных улиц возобновлено, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Движение открыто в Оружейном переулке, на съезде с МКАД на Ленинградское шоссе по направлению в центр, на улице Свободы по направлению в область, на съезде с улицы Алабяна на Ленинградское шоссе по направлению в область.

Кроме того, вновь можно проехать на съезде с Ленинградского шоссе на внешнюю сторону ТТК по направлению в центр, на внешней стороне МКАД в районе Бусиновской эстакады и на Ленинградском шоссе по направлению в область.

Ранее Центр организации дорожного движения (ЦОДД) сообщал, что интенсивность трафика в городе оценивается в 6 баллов. Временные затруднения в движении транспорта не исключены на участках внутренней стороны ТТК, Ленинградского проспекта, а также Ленинградского шоссе.