Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 января, 18:30

Транспорт

Движение возобновлено на нескольких улицах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение транспорта на ряде столичных улиц возобновлено, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Движение открыто в Оружейном переулке, на съезде с МКАД на Ленинградское шоссе по направлению в центр, на улице Свободы по направлению в область, на съезде с улицы Алабяна на Ленинградское шоссе по направлению в область.

Кроме того, вновь можно проехать на съезде с Ленинградского шоссе на внешнюю сторону ТТК по направлению в центр, на внешней стороне МКАД в районе Бусиновской эстакады и на Ленинградском шоссе по направлению в область.

Ранее Центр организации дорожного движения (ЦОДД) сообщал, что интенсивность трафика в городе оценивается в 6 баллов. Временные затруднения в движении транспорта не исключены на участках внутренней стороны ТТК, Ленинградского проспекта, а также Ленинградского шоссе.

Время в пути в центральной части Москвы увеличилось до 30 минут

Читайте также


транспортперекрытиягород

Главное

Как обезопасить собак от догхантеров?

Стоит надевать собакам на прогулку широкий намордник

Хозяева могут помочь питомцу водным раствором трехпроцентной перекиси водорода

Читать
закрыть

К чему приведет сокращение часов на изучение иностранных языков в школе?

Мера скорректирует учебную программу средней школы, чтобы снизить давление на детей

Однако эксперты относятся к инициативе скептически

Читать
закрыть

Стоит ли торопиться с покупкой недвижимости в начале 2026 года?

Эксперты уверены: призывы поторопиться с покупкой похожи на маркетинговый ход со стороны продавцов

Вместо спешки необходим взвешенный анализ и акцент на юридической безопасности сделки

Читать
закрыть

Чем будет заниматься "Совет мира"?

Изначально предполагалось, что новая структура займется восстановлением сектора Газа

Однако в ее хартии сказано, что совет должен укрепить мир во всех регионах, где есть конфликты

Читать
закрыть

Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Читать
закрыть

Как бороться с "синдромом старшей сестры"?

Выход из этого состояния начинается с осознания проблемы

Ключевым шагом будет осознать ситуацию и начать отделять свои желания и потребности от чужих

Читать
закрыть

Как будет работать самозапрет на внутриигровые покупки?

Авторы инициативы уверены: мера поможет в борьбе с преступниками

Однако эксперты считают, что мера спровоцирует потерю доступа к ряду игр

Читать
закрыть

К чему может привести отказ от анонимности в Сети?

Эксперты уверены: мир уже движется по пути деанонимизации

Логичным развитием тенденции станет появление универсальных цифровых идентификаторов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика