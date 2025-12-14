Форма поиска по сайту

14 декабря, 05:28

Транспорт

Движение на участках Амурской улицы ограничат с 15 декабря на полгода

Фото: портал мэра и правительства Москвы /Олег Сосницкий

Движение транспорта на нескольких участков улицы Амурская будет ограничено с 15 декабря по 10 июня 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Ограничения связаны с проведением строительных работ. С 1:30 до 5:30 на участке улицы Амурская от дома 2, корпуса 2 до дома 2, корпуса 1 будет недоступна для проезда одна полоса.

Также с 25 января по 10 июня будут закрыты для движения одна–две полосы на участках улицы Амурская и местных проездов в районе дома 2, корпуса 2 и дома 1, строения 11.

Ранее Дептранс предупредил, что схема движения транспорта изменится с 14 декабря на пересечении улиц Федора Полетаева и Окской. Так, по проекту Центра организации дорожного движения (ЦОДД), автомобилям будет разрешен не только правый, но и левый поворот с улицы Федора Полетаева на улицу Жигулевскую.

