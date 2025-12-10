Схема движения изменится на юго-востоке Москвы с 14 декабря

Фото: depositphotos/dimaberkut

Схема движения транспорта на юго-востоке Москвы изменится с 14 декабря. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Движение изменят на пересечении улиц Федора Полетаева и Окской. Согласно проекту Центра организации дорожного движения (ЦОДД), водителям будет разрешен не только правый, но и левый поворот с улицы Федора Полетаева на улицу Жигулевскую.

В настоящее время на данном участке разрешен только поворот направо – на улицу Окскую в сторону 1-й Новокузьминской. Проанализировав дорожную ситуацию, специалисты пришли к выводу о возможности расширить варианты движения.

Новая схема позволит автомобилистам удобнее добираться до Волгоградского проспекта и центра города, сократив дорогу примерно на два километра.

Также на перекрестке будет настроена бело-лунная фаза светофора, что ускорит проезд для транспорта и сократит время ожидания зеленого сигнала для пешеходов.

В ЦОДД призвали водителей быть внимательными и учитывать планируемые изменения при построении маршрутов.

Ранее сообщалось, что движение транспорта на участке Третьего транспортного кольца (ТТК) ограничили с 8 по 25 декабря. В районе набережной Тараса Шевченко от дома 29 до дома 1а по улице Тестовской для движения будет недоступна одна полоса. Причиной ограничений является проведение ремонтных работ.