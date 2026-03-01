Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 марта, 09:36

Политика

Спецдокладчик ООН Альбанезе призвала Фон дер Ляйен к ответу из-за Ирана

Фото: AP Photo

Спецдокладчик ООН по Палестине Франческа Альбанезе резко раскритиковала главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за поддержку операции США и Израиля против Ирана.

"Какие события развиваются? Агрессия США и Израиля? Массовые убийства десятков мирных жителей? Опасность ответных действий Ирана?" – написала она на своей странице в соцсети Х.

По мнению Альбанезе, ссылаться на ядерную безопасность, одновременно поддерживая политику, которая угрожает безопасности миллионов людей, не является проявлением лидерства, а скорее способствует эскалации конфликта.

"Пусть граждане ЕС увидят, что подписывается от их имени", – подытожила дипломат.

Израиль и США начали совместную операцию против Ирана 28 февраля. Сразу после Фон дер Ляйен поддержала военные действия двух стран, напомнив о санкциях против Тегерана и иранского Корпуса стражей исламской революции, введенных из-за ядерной программы Ирана.

В ходе одного из ударов погиб верховный лидер республики Али Хаменеи. В связи с этим правительство страны сформировало руководящий совет, который будет исполнять обязанности погибшего до избрания преемника. Первое заседание нового органа состоится в воскресенье, 1 марта.

Однако американский президент Дональд Трамп неоднозначно отреагировал на его смерть, назвав произошедшее единственным шансом для иранского народа "вернуть свою страну". Одновременно с этим он призвал правоохранителей и протестующих мирно объединить усилия для возвращения государству былого величия.

Комментируя заявление последнего, президент Ирана Масуд Пезешкиан охарактеризовал убийство Хаменеи чудовищным преступлением, предупредив о последствиях.

Читайте также


политикапроисшествияза рубежом

Главное

Как защитить себя от аферистов в преддверии 8 Марта?

Мошенники чаще всего используют схемы, связанные с подарками

В праздник могут быть звонки якобы из "службы безопасности банка"

Читать
закрыть

Зачем зумеры начали массово бить себя молотками по лицу?

По мнению зумеров, такая практика якобы уплотняет кость, делая черты лица более острыми

Однако эксперты уверены: процесс неизбежно сопровождается негативными последствиями

Читать
закрыть

Скажется ли рост цен на оптоволокно на стоимости домашнего интернета?

При строительстве сетей стоимость прокладки в новых районах может вырасти

Подорожание коснется локально тех мест, где интернета раньше не было

Читать
закрыть

Чем опасен ранний выход из декрета?

В первые три года жизни для психологического развития ребенку важна мама

В состоянии стресса как у взрослых, так и у детей блокируется появление новых нейронов

Читать
закрыть

Чем опасны постоянные задержки в офисе?

Задержки чреваты выгоранием, которое формируется постепенно

Падает концентрация, снижается эффективность, и в итоге страдает качество выполнения обязанностей

Читать
закрыть

Почему зумеры предпочли удаленке смены на вахте?

Женщины отмечают, что благодаря такой деятельности смогли почувствовать себя сильными и независимыми

Рост интереса зумеров к вахтовой работе связан с их менталитетом и особенностями мышления

Читать
закрыть

Что изменит закон о защите русского языка в сфере бизнеса?

Визуально это отразится на многом, начиная от вывесок и табличек, заканчивая указателями

Любой бизнес в связи с новыми правилами в той или иной степени понесет издержки

Читать
закрыть

Чем опасен первый ретроградный Меркурий в 2026 году?

В это время стоит готовиться к сбоям в планах и череде мелких неурядиц

У многих будет ощущение, что "с головой и речью творится что-то неладное"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика