Спецдокладчик ООН Альбанезе призвала Фон дер Ляйен к ответу из-за Ирана

Фото: AP Photo

Спецдокладчик ООН по Палестине Франческа Альбанезе резко раскритиковала главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за поддержку операции США и Израиля против Ирана.

"Какие события развиваются? Агрессия США и Израиля? Массовые убийства десятков мирных жителей? Опасность ответных действий Ирана?" – написала она на своей странице в соцсети Х.

По мнению Альбанезе, ссылаться на ядерную безопасность, одновременно поддерживая политику, которая угрожает безопасности миллионов людей, не является проявлением лидерства, а скорее способствует эскалации конфликта.

"Пусть граждане ЕС увидят, что подписывается от их имени", – подытожила дипломат.

Израиль и США начали совместную операцию против Ирана 28 февраля. Сразу после Фон дер Ляйен поддержала военные действия двух стран, напомнив о санкциях против Тегерана и иранского Корпуса стражей исламской революции, введенных из-за ядерной программы Ирана.

В ходе одного из ударов погиб верховный лидер республики Али Хаменеи. В связи с этим правительство страны сформировало руководящий совет, который будет исполнять обязанности погибшего до избрания преемника. Первое заседание нового органа состоится в воскресенье, 1 марта.

Однако американский президент Дональд Трамп неоднозначно отреагировал на его смерть, назвав произошедшее единственным шансом для иранского народа "вернуть свою страну". Одновременно с этим он призвал правоохранителей и протестующих мирно объединить усилия для возвращения государству былого величия.

Комментируя заявление последнего, президент Ирана Масуд Пезешкиан охарактеризовал убийство Хаменеи чудовищным преступлением, предупредив о последствиях.