Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 марта, 09:28

Происшествия

Жителю Подмосковья предъявлено обвинение по делу о подрыве авто бизнесмена

Фото: МАХ/"Следком"

Жителю Фрязино предъявлено обвинение в незаконном обороте взрывчатых веществ и покушении на убийство предпринимателя после подрыва машины бизнесмена в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по региону.

На допросе злоумышленник дал признательные показания и детально рассказал о преступлении. Он объяснил, что мотивом стала личная неприязнь. 1 марта следствие будет ходатайствовать о заключении обвиняемого под стражу.

Следователи и криминалисты уже осмотрели место происшествия, изъяли видео с камер видеонаблюдения, а также части машины для взрывотехнической и генетической экспертиз. При этом на изъятых предметах уже было обнаружено ДНК 61-летнего обвиняемого.

Инцидент произошел вечером 10 февраля на железнодорожном переезде в подмосковном Фрязине. В машине Nissan Patrol сработало самодельное взрывное устройство, в результате 50-летний мужчина, который находился внутри авто, получил осколочное ранение ноги.

По факту ЧП было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатых веществ. Спустя время правоохранители задержали в Ростовской области подозреваемого. Им оказался житель Фрязино, с которым у потерпевшего был конфликт.

Установлено, что именно злоумышленник установил взрывчатку на дно автомобиля потерпевшего, а также за 2 недели до ЧП испортил колеса той же машины. По данным СМИ, мужчина был соседом пострадавшего.

Читайте также


происшествия

Главное

Как защитить себя от аферистов в преддверии 8 Марта?

Мошенники чаще всего используют схемы, связанные с подарками

В праздник могут быть звонки якобы из "службы безопасности банка"

Читать
закрыть

Зачем зумеры начали массово бить себя молотками по лицу?

По мнению зумеров, такая практика якобы уплотняет кость, делая черты лица более острыми

Однако эксперты уверены: процесс неизбежно сопровождается негативными последствиями

Читать
закрыть

Скажется ли рост цен на оптоволокно на стоимости домашнего интернета?

При строительстве сетей стоимость прокладки в новых районах может вырасти

Подорожание коснется локально тех мест, где интернета раньше не было

Читать
закрыть

Чем опасен ранний выход из декрета?

В первые три года жизни для психологического развития ребенку важна мама

В состоянии стресса как у взрослых, так и у детей блокируется появление новых нейронов

Читать
закрыть

Чем опасны постоянные задержки в офисе?

Задержки чреваты выгоранием, которое формируется постепенно

Падает концентрация, снижается эффективность, и в итоге страдает качество выполнения обязанностей

Читать
закрыть

Почему зумеры предпочли удаленке смены на вахте?

Женщины отмечают, что благодаря такой деятельности смогли почувствовать себя сильными и независимыми

Рост интереса зумеров к вахтовой работе связан с их менталитетом и особенностями мышления

Читать
закрыть

Что изменит закон о защите русского языка в сфере бизнеса?

Визуально это отразится на многом, начиная от вывесок и табличек, заканчивая указателями

Любой бизнес в связи с новыми правилами в той или иной степени понесет издержки

Читать
закрыть

Чем опасен первый ретроградный Меркурий в 2026 году?

В это время стоит готовиться к сбоям в планах и череде мелких неурядиц

У многих будет ощущение, что "с головой и речью творится что-то неладное"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика