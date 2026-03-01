Жителю Подмосковья предъявлено обвинение по делу о подрыве авто бизнесмена

Фото: МАХ/"Следком"

Жителю Фрязино предъявлено обвинение в незаконном обороте взрывчатых веществ и покушении на убийство предпринимателя после подрыва машины бизнесмена в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по региону.

На допросе злоумышленник дал признательные показания и детально рассказал о преступлении. Он объяснил, что мотивом стала личная неприязнь. 1 марта следствие будет ходатайствовать о заключении обвиняемого под стражу.

Следователи и криминалисты уже осмотрели место происшествия, изъяли видео с камер видеонаблюдения, а также части машины для взрывотехнической и генетической экспертиз. При этом на изъятых предметах уже было обнаружено ДНК 61-летнего обвиняемого.

Инцидент произошел вечером 10 февраля на железнодорожном переезде в подмосковном Фрязине. В машине Nissan Patrol сработало самодельное взрывное устройство, в результате 50-летний мужчина, который находился внутри авто, получил осколочное ранение ноги.

По факту ЧП было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатых веществ. Спустя время правоохранители задержали в Ростовской области подозреваемого. Им оказался житель Фрязино, с которым у потерпевшего был конфликт.

Установлено, что именно злоумышленник установил взрывчатку на дно автомобиля потерпевшего, а также за 2 недели до ЧП испортил колеса той же машины. По данным СМИ, мужчина был соседом пострадавшего.

