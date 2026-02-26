Форма поиска по сайту

26 февраля, 12:04

Происшествия

Двое россиян планировали теракт против высокопоставленного военного в Петербурге

Силовики в Санкт-Петербурге задержали двух россиян, планировавших теракт против высокопоставленного военного Минобороны РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Злоумышленники задержаны и дали признательные показания", – говорится в сообщении.

Уточняется, что мужчины действовали по заданию спецслужб Украины, с представителем которых общались в Telegram. Они планировали совершить террористический акт с использованием самодельного взрывного устройства.

"Они изъяли из тайника самодельное взрывное устройство, провели разведку адреса проживания и установили СВУ под транспортное средство военнослужащего. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ФСБ России взрывное устройство было обнаружено и обезврежено", – добавили в ЦОС, указав, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Санкт-Петербурге также удалось предотвратить покушение на российского военнослужащего. Его готовил сторонник украинской террористической организации, запрещенной в России. Он связался с куратором в одном из мессенджеров, выразил готовность совершить преступление и получил оружие. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

