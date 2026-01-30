ФСБ предотвратила заказанное Киевом покушение на военного в Петербурге

Фото: depositphotos/Grigorenko

В Санкт-Петербурге силовики предотвратили покушение на российского военнослужащего, которое готовил сторонник украинской запрещенной в РФ террористической организации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ России.

Задержание злоумышленника прошло во время оперативно-разыскных мероприятий. У него нашли пистолет Макарова с глушителем, снаряженный патронами.

Как выяснили в ведомстве, подозреваемый связался с вербовщиком через мессенджер Telegram. В ходе переписки он выразил готовность совершить теракт в поддержку Украины. В результате злоумышленнику передали оружие. Он успел изучить обстановку по месту проживания военнослужащего, готовясь к нападению.

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело об участии в террористической организации.

В связи с этим в ФСБ вновь предупредили об активном поиске спецслужбами исполнителей терактов и диверсий в интернете, соцсетях и мессенджерах украинскими, напомнив, что за такие действия предусмотрена уголовная ответственность.

Ранее правоохранительные органы задержали в Иркутской области подозреваемого в подготовке диверсии. Было установлено, что в конце сентября 2025 года с 18-летним юношей связался неизвестный, который представился ему сотрудником финансового мониторинга.

Затем молодому человеку позвонил якобы сотрудник ФСБ, который обвинил его в переводе средств украинской армии. Для ухода от ответственности лжесотрудник спецслужб предложил юноше поджечь объект инфраструктуры в рамках "специального мероприятия".