В ГД внесен проект о праве ЧОП получать стрелковое оружие

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Госдуму внесен законопроект о праве специализированных частных охранных организаций (ЧОП) получать стрелковое оружие для защиты объектов. Об этом в своем телеграм-канале рассказал председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

"Предлагается предоставить специализированным частным охранным организациям право получать в территориальных органах Росгвардии и использовать для защиты охраняемых объектов боевое стрелковое оружие", – отметил депутат.

В настоящее время по закону ЧОП разрешено использовать только служебное оружие.

Ранее в России призвали ужесточить наказание за ношение холодного оружия. Раньше за соответствующее преступление полагалось тюремное заключение, однако сейчас суд назначает только административный штраф.

Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов отметил, что партия неоднократно вносила в Госдуму соответствующие законопроекты, однако все эти инициативы были отклонены.