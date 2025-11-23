В России предложили запретить продавать мигрантам пневматику и электрошокеры

Фото: 123RF.com/arskabb

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесли на рассмотрение в нижнюю палату парламента законопроект, запрещающий иностранцам покупать в России электрошокеры, газовые баллончики и пневматическое оружие. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Изменения предлагается внести в статью 14 закона "Об оружии". Уточняется, что в данный момент мигранты могут приобретать на территории РФ указанные устройства без получения лицензии. При этом в отношении россиян действует норма, в соответствии с которой они могут приобрести подобные предметы только с 18 лет.

По мнению парламентариев, правовой пробел создает неравные условия для разных категорий лиц, находящихся в стране, и ослабляет контроль за оборотом потенциально опасных изделий.

Согласно пояснительной записке, с января по май этого года количество преступлений в России, совершенных иностранными гражданами, увеличилось на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го, превысив 18,8 тысячи. Это 5% от общего числа преступлений, фигурантами дел стали почти 12,5 тысячи мигрантов.

Авторы проекта отметили, что иностранцы при совершении противоправных действий часто используют газовые баллончики, электрошокеры и пневматическое оружие, что обуславливается их легкой доступностью и отсутствием минимальных требований к мигрантам для их приобретения.

Депутаты считают, что введение нового запрета позволит повысить ответственность иностранных граждан за незаконную покупку и применение указанных предметов. Поясняется, что предлагаемые ограничения являются последовательными и продиктованы соображениями нацбезопасности, а также необходимостью защиты прав россиян.

Ранее правоохранители выявили в ходе операции "Нелегал – 2025" свыше 128 тысяч нарушений миграционного законодательства, включая более 100 тысяч нарушений правил въезда, выезда и пребывания на территории России.

Операция проводилась в 2 этапа. Целью стало противодействие незаконной миграции, пресечение преступной деятельности международных организованных групп и преступных сообществ.