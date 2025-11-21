Список сфер, запрещенных для работы мигрантам, расширили в Югре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Власти Югры расширили список сфер, в которых мигрантам запрещено работать. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора региона Руслана Кухарука.

Новые ограничения добавят к основному перечню, где указаны 22 сферы. Документ вступит в силу 1 января 2026 года. В нем будет содержаться информация о 27 сферах, запрещенных для работы иностранным специалистам.

Губернатор Югры добавил, что на данный момент в округе мигранты не могут осуществлять деятельность в сферах здравоохранения, энергетики, очистки и распределения воды, бытового обслуживания населения и ухода, предоставления финансовых услуг. Он отметил, что в числе новых ограничений профессия курьера, сбор дикоросов и рыболовство.

Кухарук добавил, что увеличивается на 30% стоимость авансового платежа на выдачу патентов для иностранцев. Он дополнил, что это не максимальная ставка, которая существует в стране. В Югре она составляет на данный момент 11,097 тысячи рублей в месяц.

"Это, естественно, ощутят на себе работодатели, что, в свою очередь, повлияет на принятие решения об экономической эффективности привлечения иностранной рабочей силы по сравнению с той рабочей силой, которая есть здесь, на внутреннем рынке труда", – сообщил губернатор Югры.

По словам Кухарука, в 2025 году из региона было выдворено свыше 1 тысячи нелегальных мигрантов.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге с 1 января 2026 года стоимость патента для трудовых мигрантов вырастет на 2 тысячи рублей и составит 8 тысяч рублей. Такая же сумма будет распространяться на Ленинградскую область.