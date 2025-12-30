Форма поиска по сайту

30 декабря, 15:38

Общество

В парках столицы покажут новогодние видеопоздравления от президента и мэра

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новогодние видеопоздравления Владимира Путина и Сергея Собянина продемонстрируют в семи столичных парках в ночь на 1 января. Об этом сообщила пресс-служба АНО "Развитие парков".

В частности, видеопоздравления будут транслироваться на медиаэкранах в Парке Горького, музее-заповеднике "Кузьминки-Люблино", музейно-парковом комплексе "Северное Тушино", в саду имени Баумана и "Эрмитаже", а также в парке "Митино" и сквере "Радуга".

Ранее народная артистка России Надежда Бабкина присоединилась к акции "С наступающим наступающих!", поздравив участников спецоперации с Новым годом. Она выразила уверенность, что 2026 год будет намного успешнее. Певица отметила, что весь успех зависит от военнослужащих.

Помимо этого, адресовали участникам спецоперации новогодние поздравления в рамках спецпроекта "С наступающим наступающих!" и москвичи.

Данная программа получила широкий отклик у жителей столицы, поэтому все их обращения размещены в специальном разделе. Он объединяет как видеопослания с пожеланиями, так и письменные обращения со словами поддержки, направленные в ходе городской акции.

Дед Мороз и Снегурочка поздравили маленьких пациентов онкологического центра им. Блохина

