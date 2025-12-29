Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 декабря, 13:16

Город
Главная / Новости /

Праздник на свежем воздухе: как встретить Новый год в столице

Праздничные мероприятия пройдут на свежем воздухе в Москве 31 декабря и 1 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

В столице 31 декабря и в ночь на 1 января пройдут праздничные мероприятия в рамках проекта "Зима в Москве". Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В городских парках и на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество" жители и гости города смогут поучаствовать в конкурсах, увидеть световые шоу, послушать живую музыку.

31 декабря с 12:00 до 18:45 гостей будут ждать на фестивальной площадке на Ореховом бульваре. Там они научатся упаковывать подарки, сделают шильдики из бумаги и картона в технике чеканки. В это же время все желающие смогут создать своими руками новогоднюю игрушку, сшить плед или оформить поздравительную открытку на площадке "Профсоюзная".

С 10:00 до 16:00 в Московском дворце пионеров на Воробьевых горах запланированы мастер-классы. Гости смастерят свечи с любимыми ароматами и создадут елочную композицию, используя разные декоративные элементы.

С 11:00 до 18:00 в зимнем городке в "Лужниках" посетители смогут заглянуть на новогоднюю ярмарку, посмотреть на ледяные скульптуры и прокатиться с горки на тюбингах. Дети от 4 до 14 лет могут прокатиться на безопасной гоночной трассе, также юных гостей ждет снежный спринт.

В 22:00 желающие приглашаются в Парк Горького на барабанное шоу. С 23:30 до 01:30 там же выступит коллектив проекта "Хор на весь двор", а с 02:00 до 02:45 можно потанцевать под диджей-сет.

С 21:00 до 02:00 праздничная программа пройдет и в парке "Фили". Там гости потанцуют, послушают духовой оркестр космонавтов, увидят выступление ретро-кавер-групп, поучаствуют в конкурсах и флэшмобах.

31 декабря веселье ждет и в кинопарке "Москино". Там пройдут концерты и постановочные съемки, в распоряжении гостей также тюбинговая горка и каток. Центр праздничной программы в новогоднюю ночь сосредоточится на катке в декорациях "Соборной площади". Также там будут транслироваться и фильмы и поздравления.

С 21:00 до 01:00 можно посетить флешмоб с Дедом Морозом, Снегурочкой и сказочными персонажами в музее-заповеднике "Царицыно".

С 14:00 до 18:45 в парке 50-летия Октября все желающие приглашаются на мастер-класс "Винтажная елочка", игры, анимационную программу и театральное представление "Буратино". С 21:00 и до 02:00 там будет праздничная программа с поздравлениями мэра Москвы и президента РФ, танцы и конкурсы.

С 11:00 до 18:00 можно посетить дворянский променад на флагманской площадке фестиваля "Усадьбы Москвы" в "Коломенском". Там можно будет примерить старинные наряды и изменить свой образ, а также пострелять в тире. После 15:00 и до 17:45 гостей там ждет бал с танцами, включая вальс, полонез и мазурку.

С 15:15 до 17:45 в парке искусств "Музеон" пройдет гастрофестиваль "Вкусные морозы". С 10:00 до 22:00 в павильоне "Фабрика подарков" гости поучаствуют в интерактиве с Дедом Морозом и Снегурочкой, создадут праздничные открытки, посмотрят шоу "Театр кукол", послушают лекцию "История Нового года", ответят на вопросы викторины"Новый год к нам мчится".

В 23:00 в Таганском парке также будет интерактивная программа со сказочными персонажами. В 23:30 Дед Мороз и Снегурочка поздравят всех с праздником, а с 00:15 до 00:45 пройдет шоу на льду. С 01:00 до 02:00 можно потанцевать под диджей-сет.

С 21:00 до 00:00 в парке "Северное Тушино" можно получить подарки, поучаствовав в лотерее. Там же будет выступление диджея. С 22:00 до 22:40 гостей ждет викторина, до 03:00 пройдет развлекательная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой. С 22:40 до 23:40 также ждет концертная интерактивная программа.

С 12:00 до 17:00 посетители парков "Ходынское поле", "Сокольники" и "Фили" смогут погреться у костровых зон. В парках "Ходынское поле" и "Фили" в это же время будут открыты зоны керлинга. С 16:00 до 17:00 гостей там ждут и выступления диджеев.

31 декабря также спектакли, мастер-классы и показы мультфильмов ждут в "Лесных библиотеках". Интерактивы и программы со сказочными волшебниками пройдут в теплицах "Садов и огородов".

Также в последний день года будут работать филиалы Московской усадьбы Деда Мороза в Измайловском парке, ландшафтном парке "Митино" и парке Олимпийской Деревни. Подробное расписание можно посмотреть на сайтах парков.

Ранее на главной аллее Московского дворца пионеров на Воробьевых горах открылась рождественская ярмарка. Там представлена продукция педагогов центров дополнительного образования и студентов городских колледжей. Площадка доступна для посещения до 28 февраля.

Читайте также


Сюжет: Зима в Москве
город

Главное

Почему чат-боты с ИИ приводят к психозам?

Проблемы с психикой вызывает не сам чат-бот, а его взаимодействие с пользователем

Цифровые агенты воздействуют на мозг яркими зрительными и слуховыми стимулами

Читать
закрыть

Почему в России ужесточат правила льготной ипотеки?

Льготные кредиты нередко использовались для инвестиций, а не для улучшения жилищных условий

Эксперты уверены: программа должна быть ориентирована на реальные нужды семей

Читать
закрыть

Приблизила ли новая встреча Трампа и Зеленского мир на Украине?

Эксперты уверены: говорить о возможности достижения мира в начале 2026 года излишне оптимистично

Кроме вопросов территориального размежевания, есть еще ряд нерешенных технических проблем

Читать
закрыть

Как выбрать подарок для ребенка на Новый год?

Беспроигрышным вариантом станут развивающие игры, наборы для творчества, книги и головоломки

Стоит избегать большого количества наборов со сладостями, безделушек, сувениров и мелких вещиц

Читать
закрыть

Почему женщин привлекают "ботаники"?

Женщин завораживает не вид "ботаника", а то, что к нему "прилагается" – образование и интеллект

Эксперты уверены: это лишь временный тренд

Читать
закрыть

Как сформировать инвестиционный портфель на 2026 год?

Наиболее близким к вкладам инструментом остаются облигации

Безрисковыми вариантами можно считать покупку золота или сберегательные сертификаты

Читать
закрыть

Какая погода будет в Москве в новогодние праздники?

В ближайшие дни осадки продолжатся

К Новому году в столичном регионе установится морозная погода

Читать
закрыть

Что станет с сервисами Google в России?

В Госдуме намекнули на возможную блокировку сервисов Google в РФ

Однако эксперты уверены: у государства нет задачи все заблокировать и усложнить жизнь граждан

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика