Праздник на свежем воздухе: как встретить Новый год в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

В столице 31 декабря и в ночь на 1 января пройдут праздничные мероприятия в рамках проекта "Зима в Москве". Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В городских парках и на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество" жители и гости города смогут поучаствовать в конкурсах, увидеть световые шоу, послушать живую музыку.

31 декабря с 12:00 до 18:45 гостей будут ждать на фестивальной площадке на Ореховом бульваре. Там они научатся упаковывать подарки, сделают шильдики из бумаги и картона в технике чеканки. В это же время все желающие смогут создать своими руками новогоднюю игрушку, сшить плед или оформить поздравительную открытку на площадке "Профсоюзная".

С 10:00 до 16:00 в Московском дворце пионеров на Воробьевых горах запланированы мастер-классы. Гости смастерят свечи с любимыми ароматами и создадут елочную композицию, используя разные декоративные элементы.

С 11:00 до 18:00 в зимнем городке в "Лужниках" посетители смогут заглянуть на новогоднюю ярмарку, посмотреть на ледяные скульптуры и прокатиться с горки на тюбингах. Дети от 4 до 14 лет могут прокатиться на безопасной гоночной трассе, также юных гостей ждет снежный спринт.

В 22:00 желающие приглашаются в Парк Горького на барабанное шоу. С 23:30 до 01:30 там же выступит коллектив проекта "Хор на весь двор", а с 02:00 до 02:45 можно потанцевать под диджей-сет.

С 21:00 до 02:00 праздничная программа пройдет и в парке "Фили". Там гости потанцуют, послушают духовой оркестр космонавтов, увидят выступление ретро-кавер-групп, поучаствуют в конкурсах и флэшмобах.

31 декабря веселье ждет и в кинопарке "Москино". Там пройдут концерты и постановочные съемки, в распоряжении гостей также тюбинговая горка и каток. Центр праздничной программы в новогоднюю ночь сосредоточится на катке в декорациях "Соборной площади". Также там будут транслироваться и фильмы и поздравления.

С 21:00 до 01:00 можно посетить флешмоб с Дедом Морозом, Снегурочкой и сказочными персонажами в музее-заповеднике "Царицыно".

С 14:00 до 18:45 в парке 50-летия Октября все желающие приглашаются на мастер-класс "Винтажная елочка", игры, анимационную программу и театральное представление "Буратино". С 21:00 и до 02:00 там будет праздничная программа с поздравлениями мэра Москвы и президента РФ, танцы и конкурсы.

С 11:00 до 18:00 можно посетить дворянский променад на флагманской площадке фестиваля "Усадьбы Москвы" в "Коломенском". Там можно будет примерить старинные наряды и изменить свой образ, а также пострелять в тире. После 15:00 и до 17:45 гостей там ждет бал с танцами, включая вальс, полонез и мазурку.

С 15:15 до 17:45 в парке искусств "Музеон" пройдет гастрофестиваль "Вкусные морозы". С 10:00 до 22:00 в павильоне "Фабрика подарков" гости поучаствуют в интерактиве с Дедом Морозом и Снегурочкой, создадут праздничные открытки, посмотрят шоу "Театр кукол", послушают лекцию "История Нового года", ответят на вопросы викторины"Новый год к нам мчится".

В 23:00 в Таганском парке также будет интерактивная программа со сказочными персонажами. В 23:30 Дед Мороз и Снегурочка поздравят всех с праздником, а с 00:15 до 00:45 пройдет шоу на льду. С 01:00 до 02:00 можно потанцевать под диджей-сет.

С 21:00 до 00:00 в парке "Северное Тушино" можно получить подарки, поучаствовав в лотерее. Там же будет выступление диджея. С 22:00 до 22:40 гостей ждет викторина, до 03:00 пройдет развлекательная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой. С 22:40 до 23:40 также ждет концертная интерактивная программа.

С 12:00 до 17:00 посетители парков "Ходынское поле", "Сокольники" и "Фили" смогут погреться у костровых зон. В парках "Ходынское поле" и "Фили" в это же время будут открыты зоны керлинга. С 16:00 до 17:00 гостей там ждут и выступления диджеев.

31 декабря также спектакли, мастер-классы и показы мультфильмов ждут в "Лесных библиотеках". Интерактивы и программы со сказочными волшебниками пройдут в теплицах "Садов и огородов".

Также в последний день года будут работать филиалы Московской усадьбы Деда Мороза в Измайловском парке, ландшафтном парке "Митино" и парке Олимпийской Деревни. Подробное расписание можно посмотреть на сайтах парков.

Ранее на главной аллее Московского дворца пионеров на Воробьевых горах открылась рождественская ярмарка. Там представлена продукция педагогов центров дополнительного образования и студентов городских колледжей. Площадка доступна для посещения до 28 февраля.

